Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Milan-Napoli, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Grande pubblico stasera per Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori, diffusi dal club rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia degli ultimi quattro successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia senza prendere gol, ha fornito un'ottima risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando il campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

Milan-Napoli, dati e numeri sugli spettatori allo stadio

—  

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri, in occasione della partita contro il Napoli di Antonio Conte, squadra Campione d'Italia in carica, e, con tutta probabilità, la più forte del campionato. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Milan-Napoli da 'San Siro' >>>

Prossimo match in casa, contro la Fiorentina in Serie A

—  

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 73.754 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro gli azzurri di Conte. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Fiorentina. Si tratterà della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Appuntamento previsto per domenica 19 ottobre, alle ore 20:45.

Leggi anche
Milan-Napoli 1-0: la sblocca subito Saelemaekers! | Serie A News
Lecce, Camarda: “Il gol? Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA