Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce, Camarda: “Il gol? Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa”

ULTIME MILAN NEWS

Lecce, Camarda: “Il gol? Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa”

Lecce, Camarda: 'Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa'
Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha trovato il suo primo gol in Serie A al 94' contro il Bologna: le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Lecce-Bologna, partita del pomeriggio della 5^ giornata della Serie A 2025-2026, è terminata 2-2 allo stadio 'Via del Mare'. Dopo l'iniziale vantaggio del Lecce, siglato da Lassana Coulibaly al 13', il Bologna aveva ribaltato il punteggio con il calcio di rigore di Riccardo Orsolini nel recupero del primo tempo e con il gol di Jens Odgaard al 71'.

Lecce-Bologna 2-2, primo gol in Serie A per Camarda

—  

Proprio mentre stava assaporando la gioia dei tre punti in rimonta in Salento, la squadra di Vincenzo Italiano si è fatta raggiungere al 94' da quella di Eusebio Di Francesco quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Medon Berisha, il 17enne Francesco Camarda - attaccante di proprietà del Milan in prestito ai giallorossi - ha segnato il gol del pareggio.

LEGGI ANCHE

Primo gol in Serie A per Camarda a cui, lo ricordiamo, nella scorsa stagione (22 ottobre 2024) fu annullato per fuorigioco di pochi centimetri il primo gol in Champions League in Milan-Bruges 3-1. Al termine del match del suo Lecce, l'enfant prodige del 'Vismara' ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

La dedica del ragazzo all'ex compagno di squadra in rossonero

—  

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in diretta tv o streaming >>>

"Emozione bellissima, primo gol e sono contento sia pesato per il punto. Ci stiamo impegnando per portare punti a casa. La dedica speciale vorrei mandarla a Alessandro Florenzi: gli avevo fatto una promessa, gliel'avevo detto", ha detto Camarda sul suo gol. Che sia il primo di una serie infinita.

Leggi anche
Milan-Napoli, Politano: “Niente sfida scudetto, è una partita importante”
Milan-Napoli, Allegri: “Pulisic ieri non stava benissimo, stamattina ha recuperato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA