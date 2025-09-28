Lecce, Camarda: 'Dedica speciale per Florenzi: gli avevo fatto una promessa'

Primo gol in Serie A per Camarda a cui, lo ricordiamo, nella scorsa stagione (22 ottobre 2024) fu annullato per fuorigioco di pochi centimetri il primo gol in Champions League in Milan-Bruges 3-1. Al termine del match del suo Lecce, l'enfant prodige del 'Vismara' ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.
La dedica del ragazzo all'ex compagno di squadra in rossonero—
LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in diretta tv o streaming >>>
"Emozione bellissima, primo gol e sono contento sia pesato per il punto. Ci stiamo impegnando per portare punti a casa. La dedica speciale vorrei mandarla a Alessandro Florenzi: gli avevo fatto una promessa, gliel'avevo detto", ha detto Camarda sul suo gol. Che sia il primo di una serie infinita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA