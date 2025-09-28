Milan-Napoli, Politano: “Niente sfida scudetto, è una partita importante”

Pianeta Milan
Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le sue parole: “Niente sfida scudetto, è una partita importante, uno scontro diretto fuori casa è sempre importante. Abbiamo perso 2-3 giocatori in settimana, siamo contenti della rosa che abbiamo e sono sicuro che si faranno trovare pronti”.

