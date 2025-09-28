Pianeta Milan
Milan-Napoli, Pulisic: “Noi giocatori vogliamo sempre giocare queste partite”

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Noi giocatori vogliamo sempre giocare queste partite. Vogliamo andare avanti, non vedo l'ora di giocare. Sono in fiducia in questo momento, ma per me è importante aiutare la squadra. Non solo con gol e assist, ma anche con il lavoro. Se lo faccio, vinciamo tante partite".

