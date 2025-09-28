Milan-Napoli, Eranio: 'Il pubblico è l'uomo in più. Mi ricordo quando van Basten ...'

Su Milan-Napoli: "Il Milan sembra partito bene, ha tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato: si affrontano secondo me due squadre che possono andare fino in fondo".
Sul centrocampo del Milan: "Il Milan quest'anno è veramente a posto a centrocampo. Samuele Ricci fa panchina ... Ruben Loftus-Cheek ha iniziato con un piglio differente. È fondamentale che nessuno si faccia male. Tocchiamo ferro. Perché i pezzi grossi trainano, tutto il resto va loro dietro. Massimiliano Allegri sta facendo un ottimo lavoro, la squadra lo sta seguendo, speriamo che continui così".
Sul ricordo che ha di una partita del suo Milan contro il Napoli: "Mi ricordo quando vincemmo 1-5 a Napoli, fece quattro gol Marco van Basten e uno io. Peccato, però, che dopo quella partita Marco decise di operarsi e smise di giocare. Una cosa positiva e una negativa".
