Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli, Eranio: “Il pubblico è l’uomo in più. Mi ricordo quando van Basten …”

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, Eranio: “Il pubblico è l’uomo in più. Mi ricordo quando van Basten …”

Milan-Napoli, Eranio: 'Il pubblico è l'uomo in più. Mi ricordo quando van Basten ...'
Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Napoli, così Eranio nel pre-partita di 'Milan TV'

—  

Sul pubblico che è tornato a tifare a 'San Siro': "Sempre un piacere, quando si parla di Milan è sempre una gran cosa. Le emozioni sono tante, il pubblico è l'uomo in più in campo".

LEGGI ANCHE

Su Milan-Napoli: "Il Milan sembra partito bene, ha tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato: si affrontano secondo me due squadre che possono andare fino in fondo".

Sul centrocampo del Milan: "Il Milan quest'anno è veramente a posto a centrocampo. Samuele Ricci fa panchina ... Ruben Loftus-Cheek ha iniziato con un piglio differente. È fondamentale che nessuno si faccia male. Tocchiamo ferro. Perché i pezzi grossi trainano, tutto il resto va loro dietro. Massimiliano Allegri sta facendo un ottimo lavoro, la squadra lo sta seguendo, speriamo che continui così".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Napoli in diretta tv o streaming >>>

Sul ricordo che ha di una partita del suo Milan contro il Napoli: "Mi ricordo quando vincemmo 1-5 a Napoli, fece quattro gol Marco van Basten e uno io. Peccato, però, che dopo quella partita Marco decise di operarsi e smise di giocare. Una cosa positiva e una negativa".

Leggi anche
Milan-Napoli, Politano: “Niente sfida scudetto, è una partita importante”
Milan-Napoli, Allegri: “Pulisic ieri non stava benissimo, stamattina ha recuperato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA