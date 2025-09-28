partite

Serie A, Milan-Napoli 2-0: raddoppia Pulisic! | LIVE News

Serie A, Milan-Napoli: la partita di 'San Siro' in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' c'è il Milan-Napoli, quinta giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE con la diretta testuale
Redazione

 

 

28/09/2025 - 20:45
MILAN
2-0
NAPOLI
45+1'
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo di Milan-Napoli: 2-0 a San Siro

43'

Arriva un cross su Anuissa che, davanti alla porta, colpisce di testa sbagliando, fuori.

32'
goal

GOOOOL DEL  MILAAN!

Pavlovic trova in area Fofana che passa a Pulisic con l'americano che insacca il pallone in rete. 2-0!

27'
occasione

Occasione per Fofana!

Il francese riceve palla in area ma spreca l'occasione calciando alto

18'

Angolo per il Milan dalla sinistra dove sul pallone si presenta Modric: cross in mezzo, la palla arriva poi sul secondo palo dove Pavlovic prova la girata. Fuori

11'

Grandissima parata di Maignan su Gutierrez

3'
goal

GOOOOL DEL MILAAAN!

Pulisic serve un pallone perfetto per Saelemaekers che insacca il pallone in rete: 1-0

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Napoli!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.

 

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Milinković-Savić, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Gilmour, Vergara, Elmas, Ambrosino, Lang, Neres, Lucca. Allenatore: Conte.

ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING MILAN-NAPOLI

+++ MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca,  Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang  Allenatore: Antonio Conte.

+++ MILAN-NAPOLI, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli

MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI FABBRONI 

Mario Fabbroni, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha rilasciato alcune parole a Radio Napoli Centrale sul match contro il Milan

MILAN-NAPOLI, ARRIVATO IL PULLMAN DELLA SQUADRA A SAN SIRO

Arrivata la squadra a San Siro: il video

MILAN-NAPOLI, PARLA DE LAURENTIIS 

Stasera a San Siro ci sarà Milan-Napoli. Ecco cosa ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, in vista del big match

MILAN-NAPOLI, CONTE SORPRENDE IN DIFESA?

Probabile mossa a sorpresa in difesa per Conte? Le ultime

MILAN-NAPOLI, LE PAROLE DI SEMPLICI

Leonardo Semplici ha speso alcune parole su Milan-Napoli

MILAN-NAPOLI, IL PARERE DI MARCOLIN 

Dario Marcolin, ex calciatore con un passato tra le fila del Napoli e attuale opinionista per Dazn, ha parlato di Milan-Napoli

MILAN-NAPOLI, CARTA NKUNKU? 

Milan-Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri

MILAN-NAPOLI, IL PARERE DI CALAMAI

Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche della sfida di questa sera tra il Milan e il Napoli. Ecco la sua analisi su TMW

MILAN-NAPOLI, PARLA ALLEGRI 

In vista di Milan-Napoli di questa sera mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Ecco le sue parole su Gimenez

MILAN-NAPOLI, IL POSSIBILE PIANO PER LEAO

Il giornalista Carlos Passerini parla del Milan in vista della partita di questa sera contro il Napoli: il punto su Leao e Allegri

MILAN-NAPOLI, CHIAVE RABIOT

Milan-Napoli, Rabiot potrebbe di nuovo essere fondamentale per Allegri. Ecco il suo messaggio verso la partita e le parole dell'allenatore

MILAN-NAPOLI, TUTTE LE INFORMAZIONI 

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Milan e Napoli, in programma alle ore 20:45 di domenica 28 settembre

MILAN-NAPOLI, SFIDA IN MEDIANA 

Milan-Napoli, non solo Modric contro De Bruyne: la sfida a centrocampo può essere decisiva per la partita. E per lo Scudetto ...

MILAN-NAPOLI, L'ANALISI DI ORDINE 

Franco Ordine, giornalista, fa il punto su Milan-Napoli dopo le parole di Allegri alla vigilia della sfida. Ecco l'analisi per 'Il Giornale'

MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Napoli, probabili formazioni: emergenza in difesa per Conte. Per Allegri restano ancora due possibili dubbi. Ecco le novità

MILAN-NAPOLI, L'ANALISI DI LICHTSTEINER

Stephan Lichtsteiner, nelle sue stagioni da terzino con la maglia della Juventus, è stato allenato da Conte e da Allegri. Su Milan-Napoli...

MILAN-NAPOLI, IL PARERE DI PELLEGATTI 

Carlo Pellegatti ha parlato del ritorno della Curva Sud per la partita tra Milan e Napoli. La questione stadio San Siro e gli Steinbrenner

MILAN-NAPOLI, L'ANALISI DI SACCHI 

Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato della mano di Allegri e non solo, in vista della partita di stasera contro il Napoli

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Meazza' in San Siro a Milano, Milan-Napoli, quinta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

 

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA