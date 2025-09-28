partite
Serie A, Milan-Napoli 2-0: raddoppia Pulisic! | LIVE News
Finisce qui il primo tempo di Milan-Napoli: 2-0 a San Siro
Arriva un cross su Anuissa che, davanti alla porta, colpisce di testa sbagliando, fuori.
GOOOOL DEL MILAAN!
Pavlovic trova in area Fofana che passa a Pulisic con l'americano che insacca il pallone in rete. 2-0!
Occasione per Fofana!
Il francese riceve palla in area ma spreca l'occasione calciando alto
Angolo per il Milan dalla sinistra dove sul pallone si presenta Modric: cross in mezzo, la palla arriva poi sul secondo palo dove Pavlovic prova la girata. Fuori
Grandissima parata di Maignan su Gutierrez
GOOOOL DEL MILAAAN!
Pulisic serve un pallone perfetto per Saelemaekers che insacca il pallone in rete: 1-0
Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Napoli!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Bartesaghi, R. Leão, Nkunku. Allenatore: Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Milinković-Savić, Ferrante, Mazzocchi, Beukema, Gilmour, Vergara, Elmas, Ambrosino, Lang, Neres, Lucca. Allenatore: Conte.
+++ MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
+++ MILAN-NAPOLI, LE NOTIZIE LIVE +++
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Meazza' in San Siro a Milano, Milan-Napoli, quinta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
