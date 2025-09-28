Milan-Napoli, Lichtsteiner: 'Allegri e Conte, vi racconto di quando ...'

"Due grandi maestri. E due allenatori vincenti. Hanno scritto la storia del calcio e ci faranno divertire ancora". Stephan Lichtsteiner è stato un ottimo terzino per la Lazio prima e per la Juventus poi. Proprio con i bianconeri è stato allenato sia da Antonio Conte che da Massimiliano Allegri. Lo svizzero è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' prima di Milan-Napoli. Cosa accomuna i due allenatori? "L’ossessione per la vittoria. Antonio la manifesta, Max la nasconde di più, ma hanno bene in testa cosa devono fare per vincere. E trovano sempre la chiave. E poi sono tatticamente preparatissimi: studiano il calcio". E cosa li differenzia? "Conte è più costruttore, Allegri più gestore. Ma ho letto e sentito tanti luoghi comuni su di loro. Non sono mica solo quello, hanno tantissime qualità", queste le parole di Lichtsteiner.