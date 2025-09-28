Milan-Napoli, Pellegatti: 'Torna la Curva. Stadio? Per gli Steinbrenner ...'

Pianeta Milan
Pellegatti: “Il discorso stadio potrebbe essere un’ulteriore spinta per gli Steinbrenner”

Carlo Pellegatti ha parlato del ritorno della Curva Sud per la partita tra Milan e Napoli. La questione stadio San Siro e gli Steinbrenner. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato nel suo video 'YouTube' presentando la sfida tra Milan e Napoli e il ritorno della Curva Sud a San Siro: "Milan-Napoli, i ragazzi della Curva Sud ci sono sempre stati con il cuore, mancava l'affetto vocale, finalmente tornano anche con i cori. Contro la Fiorentina torneranno anche le bandiere e gli striscioni. Non giochiamo 11 contro 11, ma abbiamo il dodicesimo uomo, il tifo di San Siro".

Stadio, Milan-Napoli e gli Steinbrenner: parla Pellegatti

Pellegatti fa il punto anche su San Siro: "Lo stadio aspetta cosa accadrà domani: si deciderà se il Milan rimarrà in zona San Siro con uno stadio nuovo se il Consiglio comunale dirà si. Se dirà no, Milan e Inter andranno da altre parti".

Infine il punto sul possibile ingresso in società della famiglia Steinbrenner nel Milan: "Il discorso stadio potrebbe essere un'ulteriore spinta per gli Steinbrenner come co proprietari con Cardinale, che si occuperebbe ancora del Milan. Con la newcompany si potrebbe pagare Elliott. La formazione contro il Napoli sarà la stessa di Udine con Maignan titolare, Allegri ha trovato la formula giusta non cambierà".

