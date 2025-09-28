Milan-Napoli, Pellegatti: 'Torna la Curva. Stadio? Per gli Steinbrenner ...'

Carlo Pellegatti ha parlato del ritorno della Curva Sud per la partita tra Milan e Napoli. La questione stadio San Siro e gli Steinbrenner. Le ultime novità

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato nel suo video 'YouTube' presentando la sfida tra Milan e Napoli e il ritorno della Curva Sud a San Siro: "Milan-Napoli, i ragazzi della Curva Sud ci sono sempre stati con il cuore, mancava l'affetto vocale, finalmente tornano anche con i cori. Contro la Fiorentina torneranno anche le bandiere e gli striscioni. Non giochiamo 11 contro 11, ma abbiamo il dodicesimo uomo, il tifo di San Siro".