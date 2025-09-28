ECCO DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING MILAN-NAPOLI
partite
Milan-Napoli, Serie A: probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS
+++ MILAN-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, Mc Tominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang Allenatore: Antonio Conte.
+++ MILAN-NAPOLI, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Meazza' in San Siro a Milano, Milan-Napoli, quinta giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA