Milan-Napoli, Allegri: 'Ho una rosa di ottima qualità. Gimenez dopo il gol ...'

In vista di Milan-Napoli di questa sera mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN. Ecco le sue parole su Gimenez e non solo
"Mah, sorrido. Ho la fortuna che la società mi ha messo a disposizione una rosa di ottima qualità". Queste le parole di Massimiliano Allegri su chi dice che il suo Milan sta giocando bene: "Io posso solamente dire che il Milan ha un’ottima rosa. Stiamo lavorando, i giocatori si stanno conoscendo ancora di più lavorando tutti i giorni insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di tornare a giocare la Champions", le parole dell'allenatore rossonero a 'DAZN' prima di Milan-Napoli.
Milan-Napoli, Allegri su Gimenez e non solo
Allegri conferma che Leao farà parte della squadra ma non da titolare: "Assolutamente no". Poi il parere su Modric e De Bruyne: "Nei top dei giocatori di primissima, non prima, di primissima fascia. Sono molto contento di avere e allenare Luka Modric e di vedere De Bruyne giocare".