Milan-Napoli, Allegri: 'Ho una rosa di ottima qualità. Gimenez dopo il gol ...'

"Mah, sorrido. Ho la fortuna che la società mi ha messo a disposizione una rosa di ottima qualità". Queste le parole di Massimiliano Allegri su chi dice che il suo Milan sta giocando bene: "Io posso solamente dire che il Milan ha un’ottima rosa. Stiamo lavorando, i giocatori si stanno conoscendo ancora di più lavorando tutti i giorni insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di tornare a giocare la Champions", le parole dell'allenatore rossonero a 'DAZN' prima di Milan-Napoli.