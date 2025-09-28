Stasera a San Siro ci sarà Milan-Napoli. Ecco cosa ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, in vista del big match al termine dell'evento 'Premio all'Eccellenza Cinematografica' al Capalbio Film Festival

Milan-Napoli ( qui le probabili formazioni ) di stasera esprimerà già dei verdetti rispetto alla lotta Scudetto ? È certamente presto per dirlo, trovandosi solo alla quinta giornata di campionato. Per molti, però, questa partita è molto importante in questo senso. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso proprio in merito alla lotta per il titolo al termine dell'evento 'Premio all'Eccellenza Cinematografica' al Capalbio Film Festival. Di seguito, si riportano le sue parole.

Verso Milan-Napoli, le parole di De Laurentiis

Chi è l’anti-Napoli? "Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un’Atalanta, una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente".