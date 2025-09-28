Parla Lichtsteiner: “Ecco i punti di forza di Allegri e Conte”

Stephan Lichtsteiner , ex terzino della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' prima di Milan-Napoli , big match in programma stasera a San Siro alle ore 20:45. Ricordiamo che il terzino, ai tempi della Juventus, è stato allenato sia da Antonio Conte che da Massimiliano Allegri, ora allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Lichtsteiner: "Conte ed Allegri odiano gli errori, lavorano per evitarli"

I punti di forza di entrambi i tecnici: "Conte lavora molto sui dettagli, ti dice cosa vuole e tu devi farlo, non si discute. Allegri concede più libertà in fase offensiva e con lui puoi parlare un po’ di più se una cosa non ti convince. Max è capace di fare una sostituzione che ribalta la partita modificando anche il modulo. Forse il punto di forza di Conte è la preparazione della gara e quello di Max il modo in cui la legge dalla panchina. Ma sono bravi in tutto".