Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Di Gennaro: “”Ecco cosa penso di Modric e Lobotka. Sulla gara…”

INTERVISTE

Di Gennaro: “”Ecco cosa penso di Modric e Lobotka. Sulla gara…”

Antonio Di Gennaro
Antonio Di Gennaro, intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così del duello tra Milan e Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Antonio Di Gennaro, intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato così del duello a centrocampo tra Luka Modric e Stanislav Lobotka per poi passare a parlare della gara:

Verso Milan-Napoli, le parole di Di Gennaro

—  

"Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa. Parliamo di due squadre che subiscono poco, in grado di avere qualità e allo stesso tempo equilibrio. Dal centrocampo arriva il filtro necessario, questa prerogativa potrà risultare decisiva in una gara così incerta".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Serie D, pagelle Milan Futuro-Scanzorosciate 3-0: Ibra, che ingresso! Applausi per Sia>>>

Sulla gara: "Non escludo che una gara così alla fine possa essere decisa da una palla inattiva. Siamo all’inizio della stagione, speriamo le squadre vogliano creare spettacolo perché i mezzi per farlo ci sono. Non mi aspetto troppe marcature a uomo. Oggi trovare qualcuno che dribbla e va via non è semplice e lo dimostra il lungo inseguimento, nell’ultimo mercato, a Lookman da parte dell’Inter che non ha un profilo del genere".

Leggi anche
De Laurentiis: “Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord”
Parla Lichtsteiner: “Ecco i punti di forza di Allegri e Conte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA