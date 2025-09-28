Milan-Napoli, Nkunku: occhio alla possibile mossa offensiva di Allegri

Milan-Napoli, Nkunku potrebbe essere una carta molto importante per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero, ieri in conferenza stampa, ha detto di avere tanti dubbi di formazione in vista della sfida di San Siro, ma ha continuato a puntare e a tenere sull'attenti anche i giocatori che partono e partiranno dalla panchina: "Nella partita ci sono i cambi, che sono determinanti. Gli obiettivi li raggiungi se chi è in panchina determina quando entra. Se determina in bene raggiungi l'obiettivo, altrimenti no. Chi verrà in panchina dovrà avere la mentalità per entrare e determinare", queste le parole di Allegri.