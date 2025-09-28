Milan-Napoli, Nkunku: occhio alla possibile mossa offensiva di Allegri

Milan-Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri. Ecco la nostra analisi
Milan-Napoli, Nkunku potrebbe essere una carta molto importante per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero, ieri in conferenza stampa, ha detto di avere tanti dubbi di formazione in vista della sfida di San Siro, ma ha continuato a puntare e a tenere sull'attenti anche i giocatori che partono e partiranno dalla panchina: "Nella partita ci sono i cambi, che sono determinanti. Gli obiettivi li raggiungi se chi è in panchina determina quando entra. Se determina in bene raggiungi l'obiettivo, altrimenti no. Chi verrà in panchina dovrà avere la mentalità per entrare e determinare", queste le parole di Allegri.
Milan-Napoli, carta Nkunku
—
Dicevano di come Nkunku potrebbe essere un giocatore molto importante per il Milan contro il Napoli: il francese, a meno di sorprese, dovrebbe partire dalla panchina con Gimenez titolare. Visto che Leao non dovrebbe avere molti minuti sulle gambe, Nkunku potrebbe essere il primo cambio offensivo di Allegri. Molto dipenderà da come andrà la partita e l'andamento della sfida, ma l'innesto del francese, magari nell'ultima mezzora della ripresa, potrebbe essere davvero determinante per il Milan.