MILAN-NAPOLI

Nkunku la carta a sorpresa di Allegri? Ecco perché potrebbe essere determinante

Milan-Napoli, Nkunku: occhio alla possibile mossa offensiva di Allegri
Milan-Napoli, Nkunku potrebbe partire dalla panchina per la sfida di San Siro, ma potrebbe essere davvero determinante per Allegri. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Napoli, Nkunku potrebbe essere una carta molto importante per Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero, ieri in conferenza stampa, ha detto di avere tanti dubbi di formazione in vista della sfida di San Siro, ma ha continuato a puntare e a tenere sull'attenti anche i giocatori che partono e partiranno dalla panchina: "Nella partita ci sono i cambi, che sono determinanti. Gli obiettivi li raggiungi se chi è in panchina determina quando entra. Se determina in bene raggiungi l'obiettivo, altrimenti no. Chi verrà in panchina dovrà avere la mentalità per entrare e determinare", queste le parole di Allegri.

Milan-Napoli, carta Nkunku

Dicevano di come Nkunku potrebbe essere un giocatore molto importante per il Milan contro il Napoli: il francese, a meno di sorprese, dovrebbe partire dalla panchina con Gimenez titolare. Visto che Leao non dovrebbe avere molti minuti sulle gambe, Nkunku potrebbe essere il primo cambio offensivo di Allegri. Molto dipenderà da come andrà la partita e l'andamento della sfida, ma l'innesto del francese, magari nell'ultima mezzora della ripresa, potrebbe essere davvero determinante per il Milan.

Nkunku ha dato ottimi segnali specialmente contro il Bologna in campionato e contro il Lecce in Coppa Italia. Allegri lo potrebbe usare per attaccare la difesa del Napoli che potrebbe essere in difficoltà fisica negli ultimi minuti della partita. Specialmente a sinistra attaccando la fascia destra dei partenopei: magari mettere Nkunku direttamente contro Di Lorenzo potrebbe aprire varchi e possibili occasioni da gol per il Milan. Vedremo se sarà questo il piano tattico scelto da Allegri per la partita.

