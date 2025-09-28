Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Calamai sicuro: “Il Napoli dirà se il Milan può essere una rivale credibile per il titolo”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato anche della sfida di questa sera tra il Milan e il Napoli. Ecco la sua analisi su Tuttomercatoweb
Grande partita questa sera a 'San Siro': il Milan terzo in classifica a 9 punti accoglie il Napoli capolista che è a punteggio pieno (12 punti). Una sfida che potrebbe fare da cartina tornasole specialmente per i rossoneri. Luca Calamai ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb parlando anche della gara che andrà in scena dalle 20:45 al 'Meazza'.

Milan-Napoli, parla Calamai

Questo il pensiero del giornalista sulla sfida in panchina: "Allegri e Conte invece oggi saranno protagonisti di una storia che si ripete. Rivali da sempre. Due allenatori che fanno la differenza. Che sanno come si vincono gli scudetti".

Poi Calamai continua con la sua analisi sulla sfida di questa sera a San Siro: "Milan-Napoli non deciderà niente ma dirà se il Milan può essere una rivale credibile per il titolo. Conte e il suo Napoli per il momento sono troppo favoriti. Cerchiamo avversari dei partenopei. Allegri e il suo Milan lo potrebbero diventare strada facendo. Ma intanto devono fermare i campioni d’Italia".

