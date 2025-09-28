Poi Calamai continua con la sua analisi sulla sfida di questa sera a San Siro: "Milan-Napoli non deciderà niente ma dirà se il Milan può essere una rivale credibile per il titolo. Conte e il suo Napoli per il momento sono troppo favoriti. Cerchiamo avversari dei partenopei. Allegri e il suo Milan lo potrebbero diventare strada facendo. Ma intanto devono fermare i campioni d’Italia".