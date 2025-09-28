Giaccherini: “Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé”

Sulla Nazionale: "Euro 2016? Indelebile. Quella Nazionale resta nel cuore di tutti. C’era scetticismo, invece abbiamo vinto contro squadre più forti grazie al sacrificio e al ct, che ha costruito un’armata. Mi ha dato tantissimo, Antonio. Le lacrime di Barzagli sono state quelle di tutti gli italiani."
Sulla gara contro la Germania: Purtroppo arrivammo a calciare ad oltranza: noi segnavamo sempre, i tedeschi battevano dopo di noi, con la pressione dell’eliminazione in caso di errore, ma anche loro facevano sempre gol. Poi l’errore di Darmian. E non so cosa sia passato per la testa di Pellé: tutti sbagliano, ma quel gesto a Neuer...".
