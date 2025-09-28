Pianeta Milan
Giaccherini: “Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé”

L'ex giocatore della Nazionale Italiana, Emanuele Giaccherini, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di diversi temi: dall'esordio a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore della Nazionale Italiana, Emanuele Giaccherini, ha parlato di diversi temi: dal suo esordio a Italia-Germania di Euro2016. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Giaccherini: "Euro2016? Quella Nazionale resta nel cuore di tutti"

—  

Sull'esordio: "Juve-Parma, inaugurazione dello Stadium, il mio esordio in bianconero. Antonio mi voleva a tutti i costi nonostante la società non fosse molto propensa. Vincemmo 4-0 ma io non feci una buona partita: Conte mi notò a testa bassa nello spogliatoio, tornai a casa e trovai un suo messaggio: 'Oggi era difficile, ma so che puoi darmi molto di più'. Mi tranquillizzò."

Sulla Nazionale: "Euro 2016? Indelebile. Quella Nazionale resta nel cuore di tutti. C’era scetticismo, invece abbiamo vinto contro squadre più forti grazie al sacrificio e al ct, che ha costruito un’armata. Mi ha dato tantissimo, Antonio. Le lacrime di Barzagli sono state quelle di tutti gli italiani."

LEGGI ANCHE: Rabiot e quel messaggio verso il Napoli. Allegri e una frase importantissima: ecco quale>>>

Sulla gara contro la Germania: Purtroppo arrivammo a calciare ad oltranza: noi segnavamo sempre, i tedeschi battevano dopo di noi, con la pressione dell’eliminazione in caso di errore, ma anche loro facevano sempre gol. Poi l’errore di Darmian. E non so cosa sia passato per la testa di Pellé: tutti sbagliano, ma quel gesto a Neuer...".

