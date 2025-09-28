Verso Milan-Napoli, scelta a sorpresa di Conte in difesa?

Mancano poche ore al big match per eccellenza della quinta giornata di Serie A: Milan-Napoli. L'appuntamento è per stasera, alle ore 20:45, a San Siro. C'è grande attesa per una partita molto importante per valutare le ambizioni di entrambe le squadre. Per quanto riguarda le probabili formazioni, per Massimiliano Allegri e Antonio Conte ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere. Tra i due, quello più in difficoltà è il secondo. L'allenatore del Napoli, infatti, deve far fronte a un'emergenza nel pacchetto arretrato. Tra le fila degli azzurri sono indisponibili per infortunio Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. A quali uomini si affiderà per la sua linea a 4? Importanti aggiornamenti in merito provengono da Sky Sport.