Verso Milan-Napoli, scelta a sorpresa di Conte in difesa?

MILAN-NAPOLI
Mancano poche ore al big match per eccellenza della quinta giornata di Serie A: Milan-Napoli. L'appuntamento è per stasera, alle ore 20:45, a San Siro. C'è grande attesa per una partita molto importante per valutare le ambizioni di entrambe le squadre. Per quanto riguarda le probabili formazioni, per Massimiliano Allegri e Antonio Conte ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere. Tra i due, quello più in difficoltà è il secondo. L'allenatore del Napoli, infatti, deve far fronte a un'emergenza nel pacchetto arretrato. Tra le fila degli azzurri sono indisponibili per infortunio Buongiorno, Rrahmani, Spinazzola e Olivera. A quali uomini si affiderà per la sua linea a 4? Importanti aggiornamenti in merito provengono da Sky Sport.
Inizialmente, la difesa a 4 di Conte sembrava dover essere composta da Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus e Gutierrez. Quest'ultimo è pronto per fare il suo debutto da titolare. Insieme a lui, però, secondo quanto riporta Sky Sport, un altro difensore potrebbe esordire dal primo minuto. Si tratta di Marianucci, giovane difensore italiano ex Empoli.
Ecco, dunque, quale potrebbe essere la formazione completa degli azzurri. Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa; De Bruyne; McTominay; Hojlund.
