Milan-Napoli, probabili formazioni: fuori Nkunku, mentre Conte ridisegna la difesa

Ci siamo. Il conto alla rovescia è già partito: è giunta l'ora dell'attessissimo Milan-Napoli, due delle squadre più in forma del campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo il passo falso avuto alla 1 di campionato contro la Cremonese, si è rialzato alla grande battendo Lecce, Bologna e Udinese, rimanendo così a breve distanza dal Napoli, che è a punti pieni (4 partite vinte su 4). Il match andrà in scena alle ore 20.45. Vediamo insieme le probabili formazioni. PROSSIMA SCHEDA >>>