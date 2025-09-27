Marotta su San Siro: “Credo che i politici sappiano l’esigenza di avere un nuovo stadio”

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di San Siro
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista dove ha toccato anche la questione spinosa legata a San Siro. Il presidente nerazzurro ha anche parlato della votazione che si terrà lunedì in Consiglio comunale sulla vendita a Milan e Inter dell'attuale impianto. Ecco, di seguito, le parole del presidente e amministratore delegato del club nerazzurro:
San Siro, le parole di Marotta
Sull'attesa del voto del Consiglio: “Credo e spero che anche i nostri politici capiscano che la città di Milano ha l’esigenza di avere un nuovo stadio o quantomeno ce l’hanno Milan e Inter. Noi vorremmo trasformare questa esigenza in un patrimonio per il Comune di Milano“