Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui”

E per la prima volta nell’era Conte si assiste ad una squadra, che proprio perché deve fare esperienza in questo nuovo contesto, ogni tanto ha dei cali all’interno della partita. Questa è una cosa che Conte non ammette, l’abbiamo visto proprio per questo molto nervoso nel finale dopo le partite contro Fiorentina e Pisa. E’ un Napoli che fin qua ha dimostrato che ci sono cose da sistemare, ma tutte le partite di campionato le ha piegate a sé, questo mi fa essere convinto che resta la squadra da battere”.
