Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui”

Le parole di Borghi su Milan-Napoli

"Dipende più il Milan da Modric o il Napoli da De Bruyne? Il Milan dipende da Modric nella misura in cui in gruppo che aveva bisogno anche di leadership l’arrivo di un astro del genere, fa sì che tutto il sistema ruoti intorno a lui. Modric è il regista del Milan è anche l’equilibratore della squadra e la figura più carismatica nello spogliatoio. De Bruyne nel Napoli è arrivato per essere un elevatore a potenza tecnico. Fin qui si è visto abbastanza poco, credo che sarà molto utile nel prosieguo della stagione. Le necessità del Napoli sono diverse, la principale è quella di riuscire a superare le due grandi insidie nuove della stagione. Perché per la prima volta di Conte a Napoli c’è un tour de forse, 6 partite in 22 giorni con tre big match.