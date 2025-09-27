Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui”

INTERVISTE

Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui”

Modric, fuoriclasse senza età: imprescindibile per il Milan di Allegri
Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport, ha parlato del big match di domani tra Milan e Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport, ha parlato del big match di domani tra Milan e Napoli, in programma alle 20:45 presso lo stadio di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Borghi su Milan-Napoli

—  

"Dipende più il Milan da Modric o il Napoli da De Bruyne? Il Milan dipende da Modric nella misura in cui in gruppo che aveva bisogno anche di leadership l’arrivo di un astro del genere, fa sì che tutto il sistema ruoti intorno a lui. Modric è il regista del Milan è anche l’equilibratore della squadra e la figura più carismatica nello spogliatoio. De Bruyne nel Napoli è arrivato per essere un elevatore a potenza tecnico. Fin qui si è visto abbastanza poco, credo che sarà molto utile nel prosieguo della stagione. Le necessità del Napoli sono diverse, la principale è quella di riuscire a superare le due grandi insidie nuove della stagione. Perché per la prima volta di Conte a Napoli c’è un tour de forse, 6 partite in 22 giorni con tre big match.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, probabili formazioni: fuori Nkunku, mentre Conte ridisegna la difesa

E per la prima volta nell’era Conte si assiste ad una squadra, che proprio perché deve fare esperienza in questo nuovo contesto, ogni tanto ha dei cali all’interno della partita. Questa è una cosa che Conte non ammette, l’abbiamo visto proprio per questo molto nervoso nel finale dopo le partite contro Fiorentina e Pisa. E’ un Napoli che fin qua ha dimostrato che ci sono cose da sistemare, ma tutte le partite di campionato le ha piegate a sé, questo mi fa essere convinto che resta la squadra da battere”.

Leggi anche
Di Fusco: “Milan-Napoli? Ne ho vissuti tanti. Penso che Leao possa partire titolare”
Di Napoli: “Il Milan sembra una squadra diversa, gli azzurri hanno una certa mentalità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA