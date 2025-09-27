Pianeta Milan
INTERVISTE

Di Napoli: “Il Milan sembra una squadra diversa, gli azzurri hanno una certa mentalità”

L'ex attaccante Arturo Di Napoli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha speso alcune parole su Milan-Napoli
L'ex attaccante Arturo Di Napoliintervenuto ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha speso alcune parole su Milan-Napoli, big match in programma a San Siro domani alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:

Di Napoli: "Milan-Napoli sarà una partita combattuta. Sono curioso dei rossoneri"

Chi preferisce tra Conte e Allegri:

"Conte ha fatto bene in questi anni, ma il Milan sembra una squadra diversa. Modric ha dato una qualità pazzesca, ma anche mentalità. Sono curioso però di vedere quando calerà Modric cosa farà il Milan. Il Napoli ha una certa mentalità e scelgo Conte"

Quale sarà la chiave di questa partita:

"Sono due squadre che hanno nella fase difensiva l'arma migliore. La mentalità rimane 'prima non prenderle'. Sarà una partita combattuta, dove la giocata del singolo o la palla inattiva potrebbe sbloccare il match".

LEGGI ANCHE: Milan-Napoli: torna la Curva Sud. Allegri sorride, mentre a Conte arriva una batosta

Chi sceglie tra Modric-Rabiot e De Bruyne-McTominay: "Avrei scelto all'inizio quelli del Napoli, ma Rabiot e Modric ora hanno fatto vedere grandi cose. Possono davvero fare la differenza ora. Hanno dato un peso diverso al Milan rispetto agli altri due al Napoli. Sono curioso di vedere il Milan in questa sfida così importante".

Su Gimenez e Hojlund:

"Hojlund, mi piace tanto. Si è inserito subito bene"

