Ulivieri: “Milan-Napoli sarà bella da vedere sia sul piano tattico che dello spettacolo”

Chi è più bravo a vincere di ‘corto muso’? Probabilmente Allegri, però anche Conte è abile in questo. E la strada che ha introdotto al Napoli quest'anno, considerando gli impegni che ha nelle Coppe Europee, mi sembra quella giusta. Le frasi di Conte sul mercato? Io penso che sia contento dei rinforzi, si vede da come gestisce questo gruppo di giocatori. Avrà voluto mandare qualche messaggio contro certe pressioni, ma io talvolta dico ai tecnici di sorvolare. Ripeto, Milan-Napoli sarà bella da vedere sul piano dello spettacolo e anche sul piano tattico: la guarderò e probabilmente sarà una di quelle partite che farò vedere agli aspiranti allenatori al master di Coverciano. E comunque sarà più la partita tra Allegri e Conte che tra Modric e De Bruyne”.