Milan, Pellegatti: 'Stadio fattore per Cardinale e Steinbrenner. Ed Elliott ...'

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, parla della questione stadio e dell'intreccio tra Cardinale, gli Steinbrenner ed Elliott. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Mi hanno detto che Gimenez si è allenato bene, in maniera splendida, forse il suo migliore allenamento al Milan". Carlo Pellegatti ha fatto il punto in vista di Milan-Napoli dando questo importante aggiornamento sull'attaccante messicano. Non solo però, il giornalista continua a parlare della possibile cessione di quote del Milan alla famiglia Steinbrenner.

Milan, Cardinale, Steinbrenner ed Elliott: parla Pellegatti

"Il 29 settembre si saprà se San Siro verrà abbattuto con la costruzione del nuovo stadio. Una notizia che si lega anche al futuro del Milan che è molto chiaro", queste le parole di Pellegatti su 'YouTube': "Se Gerry Cardinale, che difficilmente secondo me riuscirà a trovare i milioni per liquidare Elliott, riuscirà ad avere l'accordo con gli Steinbrenner, che potrebbero essere interessati allo stadio nuovo, in quel momento si potrebbe liquidare Elliott".

Il punto su Elliott: "Se viene estinto il debito lui se ne va dal Milan. La questione stadio potrebbe convincere gli Steinbrenner, famiglia proprietaria degli Yankees, ad entrare nel Milan. Cardinale curerebbe comunque l'asset Milan". Ricordiamo che, secondo quanto risulta a noi di Pianeta Milan, non ci sono segnali di una possibile cessione di Cardinale, anche in parte.

