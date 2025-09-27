Milan, Pellegatti: 'Stadio fattore per Cardinale e Steinbrenner. Ed Elliott ...'

LEGGI ANCHE: Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come ...>>>
Il punto su Elliott: "Se viene estinto il debito lui se ne va dal Milan. La questione stadio potrebbe convincere gli Steinbrenner, famiglia proprietaria degli Yankees, ad entrare nel Milan. Cardinale curerebbe comunque l'asset Milan". Ricordiamo che, secondo quanto risulta a noi di Pianeta Milan, non ci sono segnali di una possibile cessione di Cardinale, anche in parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA