Milan, Pellegatti: 'Stadio fattore per Cardinale e Steinbrenner. Ed Elliott ...'

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, parla della questione stadio e dell'intreccio tra Cardinale, gli Steinbrenner ed Elliott. Ecco le sue parole

"Mi hanno detto che Gimenez si è allenato bene, in maniera splendida, forse il suo migliore allenamento al Milan". Carlo Pellegatti ha fatto il punto in vista di Milan-Napoli dando questo importante aggiornamento sull'attaccante messicano. Non solo però, il giornalista continua a parlare della possibile cessione di quote del Milan alla famiglia Steinbrenner.