Secondo il giornalista, il primo obiettivo sarebbe quello di riportare al Milan Adriano Galliani. Ecco con quale ruolo: "Il vice presidente dovrebbe essere Adriano Galliani, responsabile della parte sportiva del Milan e anche della parte politica. Cardinale vuole fortemente Galliani e i piani, mi dicono, sarebbero in grande. Fiducia ad Allegri con Cardinale che non dovrebbe uscire dal Milan, ma con gli Steinbrenner proprietari. Il piano sarebbe avere Galliani a fine settembre".