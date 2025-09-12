Vedremo se ci saranno sviluppi. Al momento, ricordiamo, a noi di Pianeta Milan non risultano conferme riguardo il possibile ingresso al Milan della famiglia Steinbrenner.
"Gerry Cardinale vuole aprire una holding con la famiglia Steinbrenner". Il giornalista e storico tifoso del Milan Carlo Pellegatti continua a fornire ulteriore dettagli a proposito della notizia lanciata qualche giorno fa: il possibile inserimento dei proprietari degli Yankees nel mondo rossonero. Questo potrebbe sancire l'addio di Gerry Cardinale dal Milan? Carlo Pellegatti fa chiarezza su 'YouTube'. "La maggioranza probabilmente di quest'ultima. La prima azione potrebbe essere di pagare il debito ad Elliot e potrebbe quindi uscire dal Milan. Sarebbe una new company da 7 miliardi di euro". Spiega Pellegatti che poi fa il punto sulla posizione del numero uno di RedBird: "Cardinale non verrebbe liquidato e seguirebbe comunque l'asse Milan".
Secondo il giornalista, il primo obiettivo sarebbe quello di riportare al Milan Adriano Galliani. Ecco con quale ruolo: "Il vice presidente dovrebbe essere Adriano Galliani, responsabile della parte sportiva del Milan e anche della parte politica. Cardinale vuole fortemente Galliani e i piani, mi dicono, sarebbero in grande. Fiducia ad Allegri con Cardinale che non dovrebbe uscire dal Milan, ma con gli Steinbrenner proprietari. Il piano sarebbe avere Galliani a fine settembre".
