Serie A, Milan-Napoli: la moviola della partita in diretta | LIVE News

+++ MILAN-NAPOLI, LA MOVIOLA LIVE +++

Il Milan di Allegri era partito male, perdendo in casa (1-2) contro la Cremonese. Poi ha vinto a Lecce (2-0), superato in casa il Bologna (1-0) e vinto di nuovo fuori casa, stavolta in casa dell'Udinese (3-0). Totale punti, 9 e terzo posto in classifica a pari merito con la Roma.