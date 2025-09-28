Serie A, Milan-Napoli: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A, si preannuncia come uno dei big match del campionato. Dopo un'annata fallimentare, i rossoneri di Massimiliano Allegri puntano ad una da vertice e l'appuntamento di 'San Siro' contro gli azzurri di Antonio Conte, squadra Campione d'Italia in carica, dirà già molto sulle ambizioni del Diavolo.
Serie A, Milan-Napoli 2-0: finisce il primo tempo
+++ MILAN-NAPOLI, LA MOVIOLA LIVE +++—
Il Milan di Allegri era partito male, perdendo in casa (1-2) contro la Cremonese. Poi ha vinto a Lecce (2-0), superato in casa il Bologna (1-0) e vinto di nuovo fuori casa, stavolta in casa dell'Udinese (3-0). Totale punti, 9 e terzo posto in classifica a pari merito con la Roma.
Il Napoli di Conte, invece, è a punteggio pieno (12 su 12) in virtù delle vittorie contro Sassuolo fuori casa (2-0), Cagliari al 'Maradona' (1-0), Fiorentina di nuovo fuori (3-1) e, infine, Pisa tra le mura amiche (3-2). Con una vittoria rossonera, aggancio in graduatoria; con una azzurra, prima mini-fuga in vetta.
Analizziamo, dunque, ora la moviola LIVE della partita, con focus, in particolare, sulle decisioni dell'arbitro della partita, il signor Daniele Chiffi di Padova, dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Finisce la prima frazione: 2-0 Milan
Silent check per un contatto tra Tomori e McTominay nell'area dei rossoneri. L'arbitro lascia giocare, non c'è niente
2-0 Milan!! Grande percussione palla al piede di Pavlovic, palla in mezzo per Fofana, che serve l'assist a Pulisic. Lo statunitense trova la rete complice una lieve deviazione
Straordinaria azione personale di Pulisic sulla fascia e assist per Saelemaekers. Facilissimo metterla in porta per il belga
È iniziata Milan-Napoli!!
