Milan-Napoli 2-0 (45′): Pulisic illumina ‘San Siro’: assist e gol | Serie A News

La reazione del Napoli, però, è veemente. Tra il 10' e l'11' gli azzurri vanno due volte vicini al pareggio. Prima con il colpo di testa di Miguel Gutiérrez, poi con la botta da fuori di Scott McTominay: in entrambi i casi, bravo Mike Maignan ad opporsi ai tentativi della squadra campana.
Il Diavolo di Allegri torna a farsi pericoloso, poi, al 15', quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Luka Modrić, è Strahinja Pavlović - che si era conquistato il corner con una caparbia azione offensiva - ad arpionare il pallone in area piccola, girandolo di poco sul fondo alla sinistra di Alex Meret.
André-Frank Zambo Anguissa, al 21', conclude di destro da lontano, ma il pallone termina in curva. La replica del Milan, in una partita molto intensa e molto aperta, arriva al 26', quando Pulisic - con un'idea geniale - lancia Youssouf Fofana in campo aperto. Il centrocampista francese arriva a tu per tu con Meret, ma conclude - di destro - di poco alto sulla traversa.
Il Milan tiene molto alto il ritmo e, al 31', perviene al meritato raddoppio. Pavlović se ne va, di forza, sulla fascia sinistra e, arrivato al limite dell'area, cede la sfera a Fofana in area di rigore. L'ex Monaco la tocca, in maniera molto intelligente, per l'accorrente Pulisic che, complice anche una deviazione di un difensore, batte Meret per la seconda volta!
Rischia grosso Fikayo Tomori, al 36', quando interviene in ritardo su McTominay in piena area di rigore milanista. Il centrale inglese ritrae il piede e tanto basta all'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova per non concedere un penalty al Napoli. Non trattandosi, come da protocollo, di 'chiaro ed evidente errore', il V.A.R. non interviene e resta valida la decisione dell'arbitro di campo.
Al 41' si accende Kevin De Bruyne che, con un lungo lancio, pesca Giovanni Di Lorenzo a tu per tu con Maignan: più lesto, però, il portiere del Diavolo ad uscire sul pallone. Napoli ancora pericoloso al 43', quando, sul traversone di Matteo Politano dalla destra, tenta il colpo di testa - tutto solo e indisturbato - Anguissa. Pallone fuori di molto. Chiffi assegna 2' di recupero, nel corso dei quali non succede di fatto nulla. Milan-Napoli 2-0 al 45': Diavolo cinico e spietato in attacco e molto attento in difesa. Ma servirà una ripresa ancora migliore per avere la certezza di portare a casa la vittoria.
