MILAN-NAPOLI

Trevisani sicuro: “Il Milan gioca bene, un’ora di dominio contro il Napoli”. E c’è un’altra buona notizia

Trevisani: 'Il Milan ha dominato il Napoli per un'ora. E la buona notizia è che ...'
Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite del programma 'Pressing': ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli. Parole anche su Modric e Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan batte il Napoli giocando un grande primo tempo, mentre nella ripresa, influenzata dal rosso immediato di Estupinan, la squadra di Allegri si è 'limitata' a difendere il vantaggio, riuscendoci: "Il Milan ha giocato bene per due partite consecutive, lo aveva fatto con l'Udinese", parla coì Riccardo Trevisani durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset': "Un'ora dominato il Napoli Campione d'Italia e questo credo che sia la cosa migliore".

Milan-Napoli, il parere di Trevisani

—  

Il giornalista fa notare: "La buona notizia è che sta tornando Leao. Senza di lui hanno conquistato 12 punti". Trevisani poi conclude la sua analisi: "Il Milan ha una squadra valida, se gioca bene diventa validissima. L'esultanza di Modric al fischio finale è un manifesto".

Come ha ricordato il telecronista, il Milan di Massimiliano Allegri si trova in testa alla Serie A con 12 punti, frutto di quattro vittoria consecutive contro Lecce, Bologna, Udinese e Napoli con un solo gol subito (tra l'altro su rigore).

