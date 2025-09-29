Il giornalista Riccardo Trevisani è stato ospite del programma 'Pressing': ecco il suo pensiero sulla vittoria del Milan contro il Napoli. Parole anche su Modric e Leao

Il Milan batte il Napoli giocando un grande primo tempo, mentre nella ripresa, influenzata dal rosso immediato di Estupinan, la squadra di Allegri si è 'limitata' a difendere il vantaggio, riuscendoci: "Il Milan ha giocato bene per due partite consecutive, lo aveva fatto con l'Udinese", parla coì Riccardo Trevisani durante il programma 'Pressing' di 'Mediaset': "Un'ora dominato il Napoli Campione d'Italia e questo credo che sia la cosa migliore".