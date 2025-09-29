Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ventura: “Milan, ci voleva Allegri!”. Poi esprime un desiderio: “Lo vorrei al GF con …”

INTERVISTE

Ventura: “Milan, ci voleva Allegri!”. Poi esprime un desiderio: “Lo vorrei al GF con …”

Ventura: 'Milan partito alla grandissima, ci voleva proprio Allegri. Lo vorrei al GF'
Simona Ventura, conduttrice televisiva, ha parlato a 'Pressing' dopo Milan-Napoli di Massimiliano Allegri, Antonio Conte ma non soltanto
Daniele Triolo Redattore 

Simona Ventura, conduttrice televisiva e tifosa del Torino, condurrà - da questa sera - la nuova edizione del Grande Fratello e, per presentare il reality show, è stata ospite ieri sera di 'Pressing', su 'Canale 5', per il post-partita di Milan-Napoli. La Ventura ha esordito subito così: "Vorrei Antonio Conte e Massimiliano Allegri al Grande Fratello".

Milan, senti la Ventura: "Allegri e Conte al GF, sarebbe un confronto figo"

—  

Poi, ha motivato il suo desiderio alla platea: “Massimiliano Allegri è stato uno dei miei primi servizi quando faceva il calciatore, e lo stesso vale più o meno per Antonio Conte. Mi piacerebbe averli entrambi, penso che si confronterebbero nella casa del GF in maniera molto figa”.

LEGGI ANCHE

"I rossoneri giocano benissimo. Le tre squadre in vetta hanno grandi allenatori"

—  

Su Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri (gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic per il Milan; calcio di rigore di Kevin De Bruyne per il Napoli) e, più in generale, l'inizio di stagione del Diavolo, la Ventura ha aggiunto quanto segue.

LEGGI ANCHE: Camarda ed Esposito: pressioni e ‘peso’ mediatico. E’ tutto sbagliato. E il paragone non regge >>>

“Intanto giocano benissimo, le tre squadre in vetta alla classifica sono tutte guidate da grandi allenatori. L’esperienza e la bravura servono. Ma, sicuramente, vista la scorsa stagione, il Milan è partito alla grandissima. Ci voleva proprio Allegri alla guida di questa squadra”.

Leggi anche
Trevisani: “Il Milan ha dominato il Napoli per un’ora. E la buona notizia è che...
Ordine: “Con Modric parti sempre uno a zero. La cosa più clamorosa del Milan …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA