Simona Ventura, conduttrice televisiva e tifosa del Torino, condurrà - da questa sera - la nuova edizione del Grande Fratello e, per presentare il reality show, è stata ospite ieri sera di 'Pressing', su 'Canale 5', per il post-partita di Milan-Napoli. La Ventura ha esordito subito così: "Vorrei Antonio Conte e Massimiliano Allegri al Grande Fratello".