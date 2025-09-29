"I rossoneri giocano benissimo. Le tre squadre in vetta hanno grandi allenatori"—
Su Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri (gol di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic per il Milan; calcio di rigore di Kevin De Bruyne per il Napoli) e, più in generale, l'inizio di stagione del Diavolo, la Ventura ha aggiunto quanto segue.
“Intanto giocano benissimo, le tre squadre in vetta alla classifica sono tutte guidate da grandi allenatori. L’esperienza e la bravura servono. Ma, sicuramente, vista la scorsa stagione, il Milan è partito alla grandissima. Ci voleva proprio Allegri alla guida di questa squadra”.
