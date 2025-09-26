Milan, Pellegatti: 'Allegri, due mosse a Milanello'. Curva Sud e Galliani ...

Pianeta Milan
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato su 'YouTube' della Curva Sud, del possibile ritorno di Galliani e di Allegri. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Una partita che deve dire tanto, una cartina di tornasole per il Milan contro il Napoli". Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto se tre temi molto importanti per i rossoneri nel suo ultimo video su 'YouTube'. Prima il passaggio sul tifo organizzato: "Nelle prossime ore si saprà se la Curva Sud tornerà a tifare e incitare i rossoneri proprio contro il Napoli. Si deciderà nelle prossime ore, ma non ci sbilanciamo. Contro il Napoli vogliamo vedere una grande prestazione".

Galliani si avvicina sempre di più al ritorno al Milan? "Lunedì chiude la parentesi Monza e sarà un dirigente libero. Parte il countdown per capire se tornerà davvero al Milan", così Pellegatti.

Il tifoso del Milan, poi, parla delle due decisioni di Allegri: "A Milanello si vuole massima eleganza, giacca e cravatta per tutti i giocatori. C'è un altro fatto importante: Allegri ha voluto un grande tavolo con tutti i giocatori insieme, con una sola lingua parlata, ovvero l'italiano. Leao sarà a disposizione con il Napoli, non dal primo minuto. E' una partita che ci dirà tanto sulla reale forza del Milan".

