Milan, Pellegatti: 'Allegri, due mosse a Milanello'. Curva Sud e Galliani ...

Il tifoso del Milan, poi, parla delle due decisioni di Allegri: "A Milanello si vuole massima eleganza, giacca e cravatta per tutti i giocatori. C'è un altro fatto importante: Allegri ha voluto un grande tavolo con tutti i giocatori insieme, con una sola lingua parlata, ovvero l'italiano. Leao sarà a disposizione con il Napoli, non dal primo minuto. E' una partita che ci dirà tanto sulla reale forza del Milan".