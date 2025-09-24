Milan, Maignan vuole il ritorno della Curva Sud: la storia sui social

Milan, quale sarà il destino della Curva Sud? Intanto Maignan, portiere rossonero, tramite le proprie storie ha condiviso il suo pensiero
Continua ad essere avvolto nel mistero il futuro del tifo organizzato rossonero. A San Siro il pubblico è presente, segue e continua ad applaudire la squadra, ma si sente moltissimo la mancanza del tifo della Curva Sud che, grazie ai suoi cori e ai suoi colori, era capace di sostenere in modo molto particolare i giocatori del Milan nei momenti più importanti delle varie partite.
Curva Sud 'assente', Maignan lancia il messaggio sui social
Il club di via Aldo Rossi sta continuando a lavorare insieme alle istituzioni per cercare di trovare una soluzione che possa riportare il tifo su sugli spalti di San Siro già per la sfida contro il Napoli, prevista domenica sera. In attesa di un riscontro, tramite il proprio profilo social, si è fatto sentire Mike Maignan, portiere del Milan. L'estremo difensore, tramite le proprie storie, ha voluto condividere una foto della 'Vecchia Curva Sud' con sotto una semplice frase, che non lascia spazio ad altre intepretazioni: "Manca".