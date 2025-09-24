Milan-Lecce, Gimenez festeggia il gol sui social: il post

Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, vinto 3-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri. I marcatori della partita son stati il messicano Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, il nuovo arrivato Christopher Nkunku, ex Chelsea, e il solito Pulisic. Dopo un'estate travagliata, 'El Bebote' Gimenez è ritornato al gol, trovando la sua prima rete con il Milan.