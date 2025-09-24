Milan-Lecce, Gimenez festeggia il gol sui social: il post

Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce: il post social di Gimenez per festeggiare il gol
Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, vinto 3-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri. I marcatori della partita son stati il messicano Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, il nuovo arrivato Christopher Nkunku, ex Chelsea, e il solito Pulisic. Dopo un'estate travagliata, 'El Bebote' Gimenez è ritornato al gol, trovando la sua prima rete con il Milan.
Milan-Lecce, Gimenez sui social festeggia il gol
Per festeggiare, il centravanti messicano ha postato sul proprio profilo Instagram un carosello di foto raffigurante lui con la sua squadra, accompagnata da una frase presa dalla bibbia: "E' dunque la fede la certezza di ciò che ci si aspetta, la convinzione di ciò che non si vede. HEBREOS 11:1".