Milan-Lecce, Gimenez festeggia il gol sui social: il post

Milan-Lecce 1-0 (al 45'): lampi di Gimenez e dominio rossonero
Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce: il post social di Gimenez per festeggiare il gol
Alessia Scataglini
Il Milan vince ancora! Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, vinto 3-0 dai rossoneri di Massimiliano Allegri. I marcatori della partita son stati il messicano Santiago Gimenez, che si è finalmente sbloccato, il nuovo arrivato Christopher Nkunku, ex Chelsea,  e il solito Pulisic. Dopo un'estate travagliata, 'El Bebote' Gimenez è ritornato al gol, trovando la sua prima rete con il Milan.

Milan-Lecce, Gimenez sui social festeggia il gol

Per festeggiare, il centravanti messicano ha postato sul proprio profilo Instagram un carosello di foto raffigurante lui con la sua squadra, accompagnata da una frase presa dalla bibbia: "E' dunque la fede la certezza di ciò che ci si aspetta, la convinzione di ciò che non si vede. HEBREOS 11:1".

LEGGI ANCHE: Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro…

Che finalmente il bomber messicano si sia sbloccato? E' quello che tutti i tifosi del Milan si augurano. Va ricordato che i rossoneri, durante la scorsa sessione di calciomercato invernale, hanno puntato tutto sul giovane messicano, prelevato dal Feyenoord per circa 30 milioni di euro.

 

