"Questo è prezioso nel nostro mondo diviso. E con questa piattaforma arrivano anche le responsabilità… Le istituzioni calcistiche, i club e gli atleti hanno un dovere che va ben oltre l’intrattenimento. Abbiamo miliardi di occhi che ci osservano. Che opportunità per promuovere un cambiamento positivo e portare amore alle comunità di tutto il mondo! Ecco perché mi sento ferito quando il nostro splendido sport non svolge il suo ruolo di leader e non si batte per cause serie".

"Ho sempre cercato di usare la mia voce e la mia piattaforma per l’uguaglianza e per cause significative… Il mio impegno rimane valido anche oggi. Per contribuire a creare un ponte tra i mondi in cui mi trovo (sport, affari, sostenibilità) e creare qualcosa di migliore. Per elevare il calcio a faro di speranza. Per ricordarci perché ci siamo innamorati di questo bellissimo gioco. Perché, nella sua forma migliore, il calcio non è solo intrattenimento. È trasformazione. È unità. È possibilità. È sogno. E vale la pena lottare per questo".