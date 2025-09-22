All'interno di una stagione negativa come quella scorsa, uno dei ricordi più belli resterà il gol di Gabbia nel derby. È già passato un anno da quel gol
La scorsa stagione è stata molto negativa, tra le peggiori della storia recente del Milan. Né la scelta di Fonseca, né la scelta di Conceicao in panchina hanno pagato. Lo dicono la classifica della Serie A 2024/25, la brutta uscita dalla passata edizione della Champions League e la sconfitta in finale di Coppa Italia. Non a caso, quest'anno, la società ha scelto di puntare su un allenatore dall'ottimo curriculum e dalla sicura mentalità vincente, Massimiliano Allegri. Con lui si spera di ritornare nella massima competizione europea, come minimo, e di tornare a lottare per le posizioni di vertice del campionato. I primi frutti del suo lavoro stanno iniziando a vedersi, ma è ancora troppo presto per dare giudizi.
L'anno scorso, nonostante una stagione complessivamente negativa, ci sono stati comunque alcuni momenti che hanno fatto gioire i tifosi rossoneri. Tra questi, occorre citare la vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e la conquista della Supercoppa Italiana. Un altro momento che rievocherà piacevoli sensazioni ai tifosi del Milan è il gol di Gabbia, decisivo per la vittoria nel derby d'andata in campionato. Perché ricordarlo? Oggi è passato un anno esatto da quella rete e il club rossonero ha deciso di rinfrescare questo ricordo tramite un post sui social.