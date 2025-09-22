Pianeta Milan
Gabbia decide il primo derby della stagione: è passato un anno da quel gol

All'interno di una stagione negativa come quella scorsa, uno dei ricordi più belli resterà il gol di Gabbia nel derby. È già passato un anno da quel gol
Redazione PM

La scorsa stagione è stata molto negativa, tra le peggiori della storia recente del Milan. Né la scelta di Fonseca, né la scelta di Conceicao in panchina hanno pagato. Lo dicono la classifica della Serie A 2024/25, la brutta uscita dalla passata edizione della Champions League e la sconfitta in finale di Coppa Italia. Non a caso, quest'anno, la società ha scelto di puntare su un allenatore dall'ottimo curriculum e dalla sicura mentalità vincente, Massimiliano Allegri. Con lui si spera di ritornare nella massima competizione europea, come minimo, e di tornare a lottare per le posizioni di vertice del campionato. I primi frutti del suo lavoro stanno iniziando a vedersi, ma è ancora troppo presto per dare giudizi.

L'anno scorso, nonostante una stagione complessivamente negativa, ci sono stati comunque alcuni momenti che hanno fatto gioire i tifosi rossoneri. Tra questi, occorre citare la vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e la conquista della Supercoppa Italiana. Un altro momento che rievocherà piacevoli sensazioni ai tifosi del Milan è il gol di Gabbia, decisivo per la vittoria nel derby d'andata in campionato. Perché ricordarlo? Oggi è passato un anno esatto da quella rete e il club rossonero ha deciso di rinfrescare questo ricordo tramite un post sui social.

Il Milan ricorda sui social il gol di Gabbia

La didascalia del post recita: "Un anno da quando Gabbia ha mandato in estasi la metà rossa e nera di Milano". Questa frase è ineccepibile. Descrive esattamente cosa ha provato ciascun tifoso milanista in quel momento: una sensazione di estasi per aver sconfitto all'ultimo minuto i rivali cittadini.

Inoltre, è bello sottolineare l'autore di quel gol: Matteo Gabbia. Il difensore italiano, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è da lì diventato un pilastro del gruppo squadra del Milan. Tutt'ora, il numero 46 è riconosciuto come leader sia dai compagni sia dai tifosi, che hanno iniziato ad amarlo proprio da quel momento di un anno fa'.

