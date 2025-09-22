La scorsa stagione è stata molto negativa, tra le peggiori della storia recente del Milan. Né la scelta di Fonseca, né la scelta di Conceicao in panchina hanno pagato. Lo dicono la classifica della Serie A 2024/25, la brutta uscita dalla passata edizione della Champions League e la sconfitta in finale di Coppa Italia. Non a caso, quest'anno, la società ha scelto di puntare su un allenatore dall'ottimo curriculum e dalla sicura mentalità vincente, Massimiliano Allegri. Con lui si spera di ritornare nella massima competizione europea, come minimo, e di tornare a lottare per le posizioni di vertice del campionato. I primi frutti del suo lavoro stanno iniziando a vedersi, ma è ancora troppo presto per dare giudizi.