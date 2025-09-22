Pianeta Milan
Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e grandissimo ex attaccante del Milan, ha mostrato via social la sua straordinaria sala trofei. Ecco il video postato dallo svedese
Zlatan Ibrahimovic è stato un attaccante straordinario, unico nel suo genere. La sua abilità tecnica, unita alla sua fisicità imponente, lo ha reso uno dei centravanti più forti della sua generazione. Infatti, è stato capace di essere decisivo in ogni squadra per cui ha giocato, vincendo moltissimi trofei. L'unica piccola macchia è rappresentata dall'assenza della Champions League dal suo palmares.

Inoltre, come ben sanno i tifosi del Milan, è stato capace di incidere anche verso la fine della sua carriera. Dopo aver trascorso qualche anno negli Stati Uniti, ai Los Angeles Galaxy, 'Ibra' tornò a vestire rossonero, a quasi dieci anni di distanza dalla prima esperienza al Milan. Nonostante l'età avanzata, fu cruciale per costruire una squadra che veniva da anni difficili e che poi, in poche stagioni, è riuscita a vincere lo Scudetto. Zlatan lasciò il segno, in particolare nella prima metà di quella stagione. Alla fine dell'anno successivo si è ritirato, salutando San Siro tra le lacrime sue, dei suoi compagni e dei tifosi presenti allo stadio. Al termine della carriera, ha iniziato una nuova vita da dirigente. Attualmente, infatti, è senior advisor di di RedBird, fondo proprietario del Milan. Nella giornata di oggi, sul suo Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra la sua straordinaria sala trofei.

Milan, la sala trofei di Ibrahimovic

Nel suo stile, la didascalia è molto sintetica e recita: "LEGAZY".

