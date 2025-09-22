Zlatan Ibrahimovic è stato un attaccante straordinario, unico nel suo genere. La sua abilità tecnica, unita alla sua fisicità imponente, lo ha reso uno dei centravanti più forti della sua generazione. Infatti, è stato capace di essere decisivo in ogni squadra per cui ha giocato, vincendo moltissimi trofei. L'unica piccola macchia è rappresentata dall'assenza della Champions League dal suo palmares.

Inoltre, come ben sanno i tifosi del Milan, è stato capace di incidere anche verso la fine della sua carriera. Dopo aver trascorso qualche anno negli Stati Uniti, ai Los Angeles Galaxy, 'Ibra' tornò a vestire rossonero, a quasi dieci anni di distanza dalla prima esperienza al Milan. Nonostante l'età avanzata, fu cruciale per costruire una squadra che veniva da anni difficili e che poi, in poche stagioni, è riuscita a vincere lo Scudetto. Zlatan lasciò il segno, in particolare nella prima metà di quella stagione. Alla fine dell'anno successivo si è ritirato, salutando San Siro tra le lacrime sue, dei suoi compagni e dei tifosi presenti allo stadio. Al termine della carriera, ha iniziato una nuova vita da dirigente. Attualmente, infatti, è senior advisor di di RedBird, fondo proprietario del Milan. Nella giornata di oggi, sul suo Instagram, ha pubblicato un video in cui mostra la sua straordinaria sala trofei.