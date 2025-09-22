Un'altra vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri battono l'Udinese per 3-0 e si preparano per la partita di domani sera contro il Lecce. Molti tifosi e giornalista stanno elogiando il gioco dei rossoneri e la possibile evoluzione dell'ex allenatore della Juventus, ma c'è chi ha un pensiero diverso.