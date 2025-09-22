Pianeta Milan
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', parla del gioco di Massimiliano Allegri con il Milan e in particolare dell'impatto di Modric. Ecco il suo pensiero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Un'altra vittoria per il Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri battono l'Udinese per 3-0 e si preparano per la partita di domani sera contro il Lecce. Molti tifosi e giornalista stanno elogiando il gioco dei rossoneri e la possibile evoluzione dell'ex allenatore della Juventus, ma c'è chi ha un pensiero diverso.

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', fa il punto sul Milan e in particolare su Massimiliano Allegri. Ecco il suo parere sul post sul social X.

"Allegri non ha cambiato modo di giocare, ha cambiato i calciatori. Un centrocampo con Modric è leggermente più qualitativo di uno con Miretti o Nicolussi. Tutto il resto è onanismo tattico".

Questo il parere di Fabio Ravezzani sul momento del Milan di Allegri che sta andando molto bene in questo inizio di stagione. Sicuramente gli innesti di Modric e Rabiot a centrocampo hanno aiutato la squadra rossonera.

