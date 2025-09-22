"Allegri non ha cambiato modo di giocare, ha cambiato i calciatori. Un centrocampo con Modric è leggermente più qualitativo di uno con Miretti o Nicolussi. Tutto il resto è onanismo tattico".
LEGGI ANCHE: Allegri chiama, Fofana risponde: il francese si sblocca. Se dovesse trovare continuità ...>>>
Questo il parere di Fabio Ravezzani sul momento del Milan di Allegri che sta andando molto bene in questo inizio di stagione. Sicuramente gli innesti di Modric e Rabiot a centrocampo hanno aiutato la squadra rossonera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA