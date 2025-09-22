Udinese-Milan 0-3 è stata una grande prestazione dei rossoneri. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva e, soprattutto, la terza rete inviolata di fila. Questo è un aspetto molto caro al tecnico livornese, il quale ha spesso sottolineato l'importanza di prendere pochi gol se si vuole lottare per posizioni di vertice in un campionato come la Serie A. Per ora, il lavoro fatto in allenamento sembra star portando i primi frutti. I difensori centrali rossoneri - più coperti e aiutati dai centrocampisti - paiono più sicuri e consapevoli dei propri mezzi. Tra questi, è in costante crescita Fikayo Tomori, sempre partito titolare come braccetto di destra del 3-5-2 di Allegri. Il difensore inglese, con la copertura e l'ausilio di Saelemaekers, è più solido e attento e pare si stia adattando bene a questo nuovo ruolo per lui, che spesso deve scivolare sulla fascia quasi come terzino. Proprio Tomori ha festeggiato oggi su Instagram la vittoria in Udinese-Milan.