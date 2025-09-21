Pervis Estupinan si sta prendendo gradualmente al Milan a suon di buone prestazioni. Dopo un brutto esordio in campionato contro la Cremonese, le performances del terzino ecuadoregno stanno andando in crescendo. Se già contro il Lecce aveva dato segnali di crescita incoraggianti, contro Bologna e Udinese Estupinan ha fatto salire ulteriormente il livello delle sue prestazioni. Ieri è entrato in maniera decisiva nell'azione per il primo gol di Pulisic. Da un suo cross basso insidioso è nata una carambola che ha coinvolto Kristensen e Sava e che ha fatto poi arrivare il pallone sui piedi dello statunitense. Per il numero 11 rossonero è stato un gioco da ragazzi insaccare in rete. Oltre a quest'azione, il nuovo numero 2 del Milan si è fatto trovare pronto in tante altre circostanze, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Oggi, il giorno successivo a Udinese-Milan, il giocatore ha postato sui social alcune foto della partita festeggiando la vittoria della squadra.