Il calciomercato estivo ha rivoluzionato la rosa del Milan. Tra le fila dei rossoneri, sono presenti anche tre nuovi innesti per quanto riguarda il reparto difensivo. Si tratta di David Odogu (arrivato sul gong del calciomercato), Koni De Winter (arrivato per sostituire Thiaw) e Zachary Athekame (ex Young Boys). I tre, per ora, non hanno visto molto in campo. Odogu, in particolare, non ha ancora esordito con la maglia del Milan. Il discorso è diverso per i restanti due. De Winter è subentrato a Pavlovic nelle ultime due gare di campionato. Athekame, invece, ha esordito proprio ieri sera, negli ultimi minuti della partita vinta contro l'Udinese. Dunque, i tre non stanno ancora facendo parlare molto di loro per le prestazioni in campo. Nonostante ciò, tra i tifosi si sta diffondendo una simpatica voce, relativa alla grande somiglianza tra i tre difensori. Tale voce è stata cavalcata anche dal profilo Instagram della società stessa.