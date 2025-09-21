Grande vittoria per il Milan nel posticipo della quarta giornata di Serie A. I rossoneri di Massimiliano Allegri - il quale ha assistito al match dalla tribuna per squalifica - hanno vinto 0-3 in trasferta contro l'Udinese. Una vittoria netta e inattesa nel suo sviluppo, visto lo stato di forma eccellente che stava attraversando la squadra di Kosta Runjaic. Quasi tutti i giocatori del Milan hanno disputato un'ottima gara. Tra questi, va sottolineata la prestazione di Matteo Gabbia. Il numero 46 ieri sera ha anche indossato la fascia da capitano e ha guidato il reparto arretrato in mezzo a Tomori e Pavlovic (poi sostituito da De Winter). Maignan, infatti, era assente a causa dell'infortunio patito contro il Bologna domenica scorsa. Il difensore italiano ha poi affidato i festeggiamenti per la vittoria a un post su Instagram. Di seguito, si riportano le sue parole.