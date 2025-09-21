Pianeta Milan
Gabbia festeggia la vittoria sui social: 'Insieme, uniti, squadra'
Il Milan ha vinto con una grande prestazione contro l'Udinese. Il capitano rossonero di ieri, Matteo Gabbia, ha festeggiato la vittoria sui social. Ecco le sue parole
Grande vittoria per il Milan nel posticipo della quarta giornata di Serie A. I rossoneri di Massimiliano Allegri - il quale ha assistito al match dalla tribuna per squalifica - hanno vinto 0-3 in trasferta contro l'Udinese. Una vittoria netta e inattesa nel suo sviluppo, visto lo stato di forma eccellente che stava attraversando la squadra di Kosta Runjaic. Quasi tutti i giocatori del Milan hanno disputato un'ottima gara. Tra questi, va sottolineata la prestazione di Matteo Gabbia. Il numero 46 ieri sera ha anche indossato la fascia da capitano e ha guidato il reparto arretrato in mezzo a Tomori e Pavlovic (poi sostituito da De Winter). Maignan, infatti, era assente a causa dell'infortunio patito contro il Bologna domenica scorsa. Il difensore italiano ha poi affidato i festeggiamenti per la vittoria a un post su Instagram. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ecco le sue parole: "Insieme - Uniti - Squadra. Bravi ragazzi, Avanti su questa strada!!! Forza Milan".

Gabbia si sta confermando sempre più leader del gruppo. In più, sembra che il giocatore stia beneficiando di questa disposizione tattica.

