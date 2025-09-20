Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Udinese-Milan, Gabbia sempre più leader: ora anche la fascia da capitano

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Gabbia sempre più leader: ora anche la fascia da capitano

Udinese-Milan, Gabbia sempre più leader: ora anche la fascia da capitano
Matteo Gabbia dovrebbe di nuovo giocare da titolare in Udinese-Milan. Vista l'assenza di Mike Maignan, per il difensore pronta la fascia da capitano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, contro l'Udinese, non avrà a sua disposizione due giocatori molto importanti: sia Maignan che Leao, infatti, sono ancora alla prese con il recupero dei rispettivi infortuni. Il portiere dovrebbe rientrare in Coppa Italia contro il Lecce, mentre l'attaccante dovrebbe giocare contro il Napoli la prossima settimana dopo tante settimane di assenza. Senza il francese, il Milan avrà la fascia di capitano 'libera' questa sera durante la partita contro i bianconeri. Come detto da Allegri in conferenza stampa, il candidato a vestirla è Matteo Gabbia, che dovrebbe di nuovo partire al centro della difesa rossonera.

Udinese-Milan, Gabbia in crescita costante. Con Allegri ulteriore step. E la fascia da capitano ...

—  

Gabbia sta crescendo molto da quando è arrivato Allegri: il suo è un ruolo molto delicato e importante. Il difensore, infatti, gioca al centro della difesa del Milan e ne sta diventando piano piano il leader.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Primavera, pagelle Milan-Frosinone 1-1: Longoni top. Scotti si riscatta>>>

La fascia da capitano e il giusto riconoscimento per un giocatore che, da quando è tornato dal prestito al Villarreal, è cresciuto tantissimo tanto da diventare un titolare della squadra. Il bel traguardo e una crescita ottima visto che è un prodotto delle giovanili del Milan.

Leggi anche
Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri
Milan, Maignan via? Per il portiere c’è un piano. Ancora limiti? Colpo in difesa. Maldini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA