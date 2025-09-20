Il Milan, contro l'Udinese , non avrà a sua disposizione due giocatori molto importanti: sia Maignan che Leao, infatti, sono ancora alla prese con il recupero dei rispettivi infortuni. Il portiere dovrebbe rientrare in Coppa Italia contro il Lecce, mentre l'attaccante dovrebbe giocare contro il Napoli la prossima settimana dopo tante settimane di assenza. Senza il francese, il Milan avrà la fascia di capitano 'libera' questa sera durante la partita contro i bianconeri. Come detto da Allegri in conferenza stampa, il candidato a vestirla è Matteo Gabbia , che dovrebbe di nuovo partire al centro della difesa rossonera.

Udinese-Milan, Gabbia in crescita costante. Con Allegri ulteriore step. E la fascia da capitano ...

Gabbia sta crescendo molto da quando è arrivato Allegri: il suo è un ruolo molto delicato e importante. Il difensore, infatti, gioca al centro della difesa del Milan e ne sta diventando piano piano il leader.