Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri

In estate è avvenuta una rivoluzione al Milan, causata dalle moltissime operazioni completate sul calciomercato. A tantissime uscite hanno corrisposto molte entrate. Da Modric a Rabiot, da Jashari a Nkunku, tanti nomi hanno catturato - anche giustamente - l'attenzione di tutti, tifosi e giornalisti. Tra i nuovi innesti del Milan, però, quello che è probabilmente passato più sotto silenzio è stato quello di Pietro Terracciano. Ed è anche normale che lo sia stato. Il portiere è arrivato a Milanello per fare da vice-Maignan, in sostituzione del partente Sportiello (tornato all'Atalanta). Stasera, in Udinese-Milan, Terracciano farà il suo esordio dal primo minuto indossando la maglia numero 1.