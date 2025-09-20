Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri

ULTIME MILAN NEWS

Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri

Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri
Stasera alle 20:45 ci sarà Udinese-Milan. A causa dell'infortunio di Maignan, spazio a Pietro Terracciano dal primo minuto
Redazione PM

In estate è avvenuta una rivoluzione al Milan, causata dalle moltissime operazioni completate sul calciomercato. A tantissime uscite hanno corrisposto molte entrate. Da Modric a Rabiot, da Jashari a Nkunku, tanti nomi hanno catturato - anche giustamente - l'attenzione di tutti, tifosi e giornalisti. Tra i nuovi innesti del Milan, però, quello che è probabilmente passato più sotto silenzio è stato quello di Pietro Terracciano. Ed è anche normale che lo sia stato. Il portiere è arrivato a Milanello per fare da vice-Maignan, in sostituzione del partente Sportiello (tornato all'Atalanta). Stasera, in Udinese-Milan, Terracciano farà il suo esordio dal primo minuto indossando la maglia numero 1.

Udinese-Milan, Terracciano dal 1'

—  

Non si tratta di un vero e proprio esordio. Terracciano, infatti, è già sceso in campo contro il Bologna quando, nel corso del secondo tempo, ha dovuto prendere il posto del capitano del Milan, costretto al cambio da un infortunio. I minuti contro i rossoblù fanno ben sperare. L'ex Fiorentina è entrato bene, dando sicurezza al reparto difensivo e comunicando con i suoi compagni. Ci sono tutti i presupposti per potersi fidare di lui.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, la carta in più di Allegri è la panchina: quante soluzioni a gara in corso>>>

D'altronde, Terracciano è un portiere d'esperienza e gode di buona fama per la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Finché a Firenze non è sbarcato il fenomeno De Gea, era lui il titolare. In ogni caso, anche l'anno scorso - pur da secondo portiere - ha dimostrato di sapere il fatto suo e di essere disponibile sempre per aiutare la squadra. Non si può chiedere niente di meglio a un secondo portiere.

Leggi anche
Milan, Maignan via? Per il portiere c’è un piano. Ancora limiti? Colpo in difesa. Maldini...
Udinese-Milan, ecco come arriva alla sfida la squadra di Runjaic

© RIPRODUZIONE RISERVATA