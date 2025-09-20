Udinese-Milan, Terracciano alla prima da titolare tra i pali dei rossoneri

Stasera alle 20:45 ci sarà Udinese-Milan. A causa dell'infortunio di Maignan, spazio a Pietro Terracciano dal primo minuto
In estate è avvenuta una rivoluzione al Milan, causata dalle moltissime operazioni completate sul calciomercato. A tantissime uscite hanno corrisposto molte entrate. Da Modric a Rabiot, da Jashari a Nkunku, tanti nomi hanno catturato - anche giustamente - l'attenzione di tutti, tifosi e giornalisti. Tra i nuovi innesti del Milan, però, quello che è probabilmente passato più sotto silenzio è stato quello di Pietro Terracciano. Ed è anche normale che lo sia stato. Il portiere è arrivato a Milanello per fare da vice-Maignan, in sostituzione del partente Sportiello (tornato all'Atalanta). Stasera, in Udinese-Milan, Terracciano farà il suo esordio dal primo minuto indossando la maglia numero 1.
Udinese-Milan, Terracciano dal 1'
—
Non si tratta di un vero e proprio esordio. Terracciano, infatti, è già sceso in campo contro il Bologna quando, nel corso del secondo tempo, ha dovuto prendere il posto del capitano del Milan, costretto al cambio da un infortunio. I minuti contro i rossoblù fanno ben sperare. L'ex Fiorentina è entrato bene, dando sicurezza al reparto difensivo e comunicando con i suoi compagni. Ci sono tutti i presupposti per potersi fidare di lui.