Udinese-Milan, ecco come arriva alla sfida la squadra di Runjaic

Stasera alle 20:45 al Bluenergy Stadium andrà in scena Udinese-Milan , gara valevole per la quarta giornata di Serie A. Dopo l'ottima vittoria contro il Bologna, gli uomini di Allegri sono chiamati a confermare i progressi mostrati. Strappare i tre punti a Udine, però non è mai facile. Lo dice la storia recente rossonera (se si toglie la partita dominata dalla squadra di Conceicao nel 2025). In più, ad attendere i rossoneri ci sarà un Udinese in grande forma e in grande spolvero. Basti pensare che i friulani non hanno ancora perso in campionato e che hanno accumulato 7 punti nelle prime tre giornate. Dunque, come arriva alla sfida la squadra di Runjaic?

Su tuttomercatoweb.com si legge: "L’Udinese si prepara alla sfida contro il Milan e lo fa a ranghi quasi completi. Ehizibue, Kamara e Bertola infatti hanno lavorato regolarmente dopo i forti crampi visti contro il Pisa. Mister Kosta Runjaic non dovrebbe dunque portare particolari scossoni all’undici titolare. In porta nel 3-5-2 ci sarà Sava, con in difesa Solet, Kristensen e il solito ballottaggio nel ruolo di braccetto destro, dove stavolta potrebbe toccare a Goglichidze. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con Karlstrom in cabina di regia. Atta e Piotrowski andranno sulle mezzali, davanti verso la riconferma il tandem d’attacco formato da Iker Bravo e Davis, con Zaniolo pronto dalla panchina".