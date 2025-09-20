Udinese-Milan, Estupinan alla quarta presenza di fila dal primo minuto

Tanto è vero che alla prima prestazione negativa contro la Cremonese si sono lette diverse critiche sul suo conto. Le due partite successive - contro Lecce e Bologna - sono state incoraggianti. L'ex Brighton - per cui De Zerbi spese ottime parole - sta crescendo a livello di continuità, attenzione e propositività. Nell'ultimo match solo il palo gli ha negato la gioia della prima rete con la maglia del Milan. Infine, occorre sottolineare la sua bravura nel giocare praticamente tutta la partita contro il Bologna con un'ammonizione a carico.