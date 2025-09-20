Pianeta Milan
Udinese-Milan, Estupinan alla quarta presenza di fila dal primo minuto

Pervis Estupinan è arrivato con un compito difficile: sostituire Theo Hernandez. In Udinese-Milan giocherà la quarta partita di fila da titolare
Dando un'occhiata alle probabili formazioni per Udinese-Milan di stasera (appuntamento alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine), compare tra i titolari Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoregno è alla quarta partita su quattro dal primo minuto, da quando è iniziata ufficialmente la stagione. Tralasciando il match di Coppa Italia contro il Bari (in quanto troppo poco probante), le prestazioni di Estupinan sono andate in crescendo. Si spera che stasera possa confermare i progressivi miglioramenti delle ultime uscite.

Estupinan e l'eredità di Theo Hernandez

Estupinan è sbarcato in rossonero con un compito molto difficile: sostituire Theo Hernandez. Essendo quest'ultimo il miglior marcatore di sempre nella storia del Milan tra i difensori, va da sé che la sua eredità pesa, e non poco. Sebbene non si possa sapere se realmente Estupinan stia avvertendo il peso di questa responsabilità, ciò che si può affermare è che il carico di aspettative nei confronti dell'ecuadoregno è grosso.

Tanto è vero che alla prima prestazione negativa contro la Cremonese si sono lette diverse critiche sul suo conto. Le due partite successive - contro Lecce e Bologna - sono state incoraggianti. L'ex Brighton - per cui De Zerbi spese ottime parole - sta crescendo a livello di continuità, attenzione e propositività. Nell'ultimo match solo il palo gli ha negato la gioia della prima rete con la maglia del Milan. Infine, occorre sottolineare la sua bravura nel giocare praticamente tutta la partita contro il Bologna con un'ammonizione a carico.

