Milan, Allegri potrebbe puntare molto quest'anno sui giocatori che partono dalla panchina. I rossoneri hanno tante alternative. Ecco la nostra analisi
Milan, il calciomercato rossonero è stato molto intenso, tanto che i nuovi acquisti che sono arrivati a Milanello sono stati ben 10. Di questi, non tutti partiranno da titolari questa sera contro l'Udinese, anzi. Massimiliano Allegri ha già fatto capire nelle scorse partite chi sono i sicuri titolari dei nuovi arrivati e in questo momento sono solamente tre: Estupinan come quinto di centrocampo a sinistro, Modric davanti alla difesa e Rabiot come mezzala di sinistra. Gli altri ancora non hanno conquistato un posto negli undici per iniziare la partita e potrebbe andare allo stesso modo stasera.

Non un dramma, tutt'altro. Il Milan può cambiare il corso delle partite con innesti importantissimi dalla panchina, forse uno degli aspetti che è mancato nel corso delle ultime stagioni. Partendo solo dall'attacco e contando un Leao rientrato in futuro, Allegri avrà due giocatori tra il portoghese, Pulisic, Nkunku e Gimenez da potere inserire a gara in corso. Dei jolly importantissimi da sfruttare quando le difese saranno stanche e non solo, magari anche per cambiare il piano tattico di una partita.

Il Milan dalla panchina potrà contare anche su tante opzioni a centrocampo, specialmente quando anche Jashari sarà tornato al massimo e recuperato. Tre saranno i giocatori pronti a subentrare e, con Rabiot e Modric difficilmente fuori, dovrebbero essere tre tra lo svizzero, Loftus-Cheek, Fofana e Ricci. Una panchina di lusso per Massimiliano Allegri che più volte ha sottolineato l'importanza di avere giocatori in grado di cambiare le partite in corso. Il lavoro sul mercato del Milan è stato molto importante anche sotto questo punto di vista.

