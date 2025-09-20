Milan, il calciomercato rossonero è stato molto intenso, tanto che i nuovi acquisti che sono arrivati a Milanello sono stati ben 10. Di questi, non tutti partiranno da titolari questa sera contro l'Udinese, anzi. Massimiliano Allegri ha già fatto capire nelle scorse partite chi sono i sicuri titolari dei nuovi arrivati e in questo momento sono solamente tre: Estupinan come quinto di centrocampo a sinistro, Modric davanti alla difesa e Rabiot come mezzala di sinistra. Gli altri ancora non hanno conquistato un posto negli undici per iniziare la partita e potrebbe andare allo stesso modo stasera.