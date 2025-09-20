Il Milan dalla panchina potrà contare anche su tante opzioni a centrocampo, specialmente quando anche Jashari sarà tornato al massimo e recuperato. Tre saranno i giocatori pronti a subentrare e, con Rabiot e Modric difficilmente fuori, dovrebbero essere tre tra lo svizzero, Loftus-Cheek, Fofana e Ricci. Una panchina di lusso per Massimiliano Allegri che più volte ha sottolineato l'importanza di avere giocatori in grado di cambiare le partite in corso. Il lavoro sul mercato del Milan è stato molto importante anche sotto questo punto di vista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA