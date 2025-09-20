Ex Milan, Abraham a secco da cinque partite con il Besiktas

Tammy Abraham, ex attaccante del Milan, sta vivendo un momento difficile al Besiktas, la sua nuova squadra
Di Tammy Abraham resterà impressa per sempre nella mente dei tifosi milanisti un immagine. Il numero 90 rossonero che deposita in porta la palla del 3-2 nella Supercoppa Italiana contro l'Inter. Un autentico momento di gloria, un gol che ha sancito la vittoria di un trofeo che si trova ora nella bacheca del Milan.
Dopo quel gol, non è successo niente di indimenticabile, invece. Ecco infatti che la storia tra Abraham e il Milan si è interrotta dopo un prestito di un anno. La punta inglese era arrivato ormai più di un anno fa nell'ambito di uno scambio di prestiti secchi con la Roma. A Milano Abraham, a Roma Saelemaelers. Al termine della stagione, i due sono ritornati alla base. Tuttavia, hanno incontrato diversi destini. Il belga è rimasto in rossonero, dove sembra diventato un punto fermo all'interno della rosa di Allegri. Tammy, invece, è stato ceduto dalla Roma in tempi record per questioni di bilancio. Ora si trova in Turchia, dove indossa la maglia del Besiktas.