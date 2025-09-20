Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ex Milan, Abraham a secco da cinque partite con il Besiktas

EX MILAN

Ex Milan, Abraham a secco da cinque partite con il Besiktas

Ex Milan, Abraham a secco da cinque partite con il Besiktas
Tammy Abraham, ex attaccante del Milan, sta vivendo un momento difficile al Besiktas, la sua nuova squadra
Redazione PM

Di Tammy Abraham resterà impressa per sempre nella mente dei tifosi milanisti un immagine. Il numero 90 rossonero che deposita in porta la palla del 3-2 nella Supercoppa Italiana contro l'Inter. Un autentico momento di gloria, un gol che ha sancito la vittoria di un trofeo che si trova ora nella bacheca del Milan.

Dopo quel gol, non è successo niente di indimenticabile, invece. Ecco infatti che la storia tra Abraham e il Milan si è interrotta dopo un prestito di un anno. La punta inglese era arrivato ormai più di un anno fa nell'ambito di uno scambio di prestiti secchi con la Roma. A Milano Abraham, a Roma Saelemaelers. Al termine della stagione, i due sono ritornati alla base. Tuttavia, hanno incontrato diversi destini. Il belga è rimasto in rossonero, dove sembra diventato un punto fermo all'interno della rosa di Allegri. Tammy, invece, è stato ceduto dalla Roma in tempi record per questioni di bilancio. Ora si trova in Turchia, dove indossa la maglia del Besiktas.

LEGGI ANCHE

Come sta andando Abraham al Besiktas?

—  

LEGGI ANCHE: Udinese-Milan, probabili formazioni: Allegri non rivoluziona. E in attacco ...>>>

L'avventura al Besiktas non era iniziata male, affatto. Cinque gol tra le qualificazioni all'Europa League e quelle alla Conference. In campionato, invece, sta facendo molta fatica. Per ora, un solo gol in 4 presenze da titolare. Stasera, addirittura, la sua squadra è stata travolta per 3-0 dal Goztepe. Per lui la via della rete manca da ormai cinque partite.

Leggi anche
Milan, sarà utile per Camarda l’esperienza a Lecce? La situazione
Ex Milan, da compagni ad avversari: l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie

© RIPRODUZIONE RISERVATA