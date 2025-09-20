Ex Milan, Abraham a secco da cinque partite con il Besiktas

Dopo quel gol, non è successo niente di indimenticabile, invece. Ecco infatti che la storia tra Abraham e il Milan si è interrotta dopo un prestito di un anno. La punta inglese era arrivato ormai più di un anno fa nell'ambito di uno scambio di prestiti secchi con la Roma. A Milano Abraham, a Roma Saelemaelers. Al termine della stagione, i due sono ritornati alla base. Tuttavia, hanno incontrato diversi destini. Il belga è rimasto in rossonero, dove sembra diventato un punto fermo all'interno della rosa di Allegri. Tammy, invece, è stato ceduto dalla Roma in tempi record per questioni di bilancio. Ora si trova in Turchia, dove indossa la maglia del Besiktas.