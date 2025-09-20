PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Maignan via? Per il portiere c’è un piano. Ancora limiti? Colpo in difesa. Maldini …

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, sabato 20 settembre 2025: tanto campo e mercato
Milan, portiere: Maignan dice addio? Pronto il colpo in difesa. Allegri: ecco il limite?

Il Milan torna in campo questa sera. Contro l'Udinese, la squadra di Massimiliano Allegri cerca la terza vittoria di fila dopo i successi contro il Lecce e il Bologna in campionato. Oggi, 20 settembre 2025, si parla tanto della partita in programma in serata, ma non solo. Tanti i temi sui rossoneri tra cui tanto, tanto mercato e prospettive future sulla squadra rossonera. Ecco le top news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

