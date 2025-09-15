Milan, Gabbia può essere il leader della difesa? Con Allegri si. E i numeri ...

1 di 5 MILAN, GABBIA E DIFESA: SEGNALI

Milan-Bologna 1-0, una bella partita da parte dei rossoneri. La squadra di Allegri ha dominato nonostante la vittoria con un solo gol di scarto, visti i tre pali colpiti tra primo e secondo tempo. Per il Milan sono due partite consecutive senza subire gol, la terza su quattro in stagione considerando anche la Coppa Italia. Grande prestazione a San Siro di Matteo Gabbia. Ecco le pagelle del difensore dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA