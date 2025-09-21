Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Modric illumina d’esterno. Ambrosini: “Bisogna consegnarlo ai musei” | VIDEO

Modric illumina d'esterno. Ambrosini: 'Bisogna consegnarlo ai musei' | VIDEO
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, resta estasiato dal colpo d'esterno di Luka Modric contro l'Udinese. Ecco il commento dell'ex rossonero
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Udinese-Milan 0-3, terza vittoria di fila per i rossoneri in campionato che non subiscono ancora gol e neanche occasioni pericolose. Il Diavolo vince grazie alla doppietta di Pulisic e il gol di Fofana. Luka Modric è stato di nuovo protagonista di un'ottima prestazione a tutto tondo. Nel primo tempo ha servito una palla meravigliosa di esterno a Estupinan, partito di poco in fuorigioco. Ecco il video della giocata da 'DAZN'.

Milan, Ambrosini estasiato da Modric

Giocata stupenda che purtroppo non è servita, ma che non è passata inosservata, anzi. "Bisogna consegnarlo ai musei l'esterno di Luka Modric. Questa roba qui la fanno veramente in pochi". Questo il commento di Massimo Ambrosini alla magia d'esterno del croato.

Non solo l'ex centrocampista del Milan, quasi tutto il pubblico del 'Bluenergy Stadium' è rimasto estasiato dal colpo di Modric. Stesso pubblico che ha applaudito il centrocampista alla sua uscita dal campo nel secondo tempo: una vera standing ovation per un giocatore che sta determinando tantissimo.

