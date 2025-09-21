Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, resta estasiato dal colpo d'esterno di Luka Modric contro l'Udinese. Ecco il commento dell'ex rossonero
Udinese-Milan 0-3, terza vittoria di fila per i rossoneri in campionato che non subiscono ancora gol e neanche occasioni pericolose. Il Diavolo vince grazie alla doppietta di Pulisic e il gol di Fofana. Luka Modric è stato di nuovo protagonista di un'ottima prestazione a tutto tondo. Nel primo tempo ha servito una palla meravigliosa di esterno a Estupinan, partito di poco in fuorigioco. Ecco il video della giocata da 'DAZN'.
Giocata stupenda che purtroppo non è servita, ma che non è passata inosservata, anzi. "Bisogna consegnarlo ai musei l'esterno di Luka Modric. Questa roba qui la fanno veramente in pochi". Questo il commento di Massimo Ambrosini alla magia d'esterno del croato.