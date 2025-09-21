Pian piano, partita dopo partita, Samuele Ricci si sta ritagliando il suo spazio nel Milan . Il centrocampista ex Torino non è ancora partito titolare in campionato. Tuttavia, se alla prima giornata contro la Cremonese non era nemmeno entrato in campo, nelle ultime tre è sempre subentrato, fornendo il suo apporto alle vittorie della squadra.

Sia contro il Bologna sia contro l'Udinese, in particolare, ha sostituito Fofana. Allegri pare dunque gli stia cucendo addosso un ruolo da mezzala destra. In questo modo, al giocatore è chiesta qualità in impostazione ma anche quantità. Il campo da coprire è molto se si gioca in quella posizione e Ricci sta dimostrando di poterlo fare bene. Inoltre, Ricci continua a essere una valida alternativa anche in regia. Al termine di Udinese-Milan si è spostato lì, davanti alla difesa. Anche ieri sera - come già accaduto domenica scorsa - il suo impatto è stato molto positivo. Avere una risorsa del genere, dalla panchina o dal primo minuto, può far molto comodo a Max Allegri.