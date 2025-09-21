Per tutta l'estate, il Milan è andato alla ricerca di un nuovo terzino destro. Durante il finale della scorsa stagione, infatti, in rosa c'erano Florenzi, Walker, Emerson Royal e Filippo Terracciano. Tutti loro, però, hanno salutato i rossoneri. In questo modo, a disposizione di Massimiliano Allegri non c'erano terzini destri di ruolo. Alla fine, in agosto, è arrivato a Milanello Zachary Athekame, terzino proveniente dallo Young Boys. Il nazionale svizzero è molto giovane (classe 2004). Dunque, come è normale che sia, non sta ancora trovando molto spazio in campo. In più, il ruolo che lui potrebbe ricoprire (laterale destro di centrocampo nel 3-5-2) è occupato da Alexis Saelemaekers, che sta fornendo prestazioni di altissimo livello. Difficile togliere il posto a uno così. Tuttavia, ieri in , Zachary Athekame ha fatto il suo esordio: 9 minuti più recupero in campo per lui. Oggi su Instagram il ragazzo ha voluto dichiarare la sua gioia per il debutto.